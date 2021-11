Pas de saison 4 pour Hanna

News Séries

Prime Video donne à Hanna un repos bien mérité: la troisième saison tout juste sortie du drame de science-fiction est aussi la dernière.

Le showrunner David Farr a expliqué que trois saisons avait toujours été l'intention. Il a toujours pensé à la troisième saison comme un troisième acte, pour clôturer l'histoire. Il a expliqué venir, originellement, du théâtre, et avoir toujours eu une structure similaire à celle du théâtre pour les séries.





Alors, que peut-on attendre de la saison 3 de Hanna? La relation entre Hanna et Marissa a grandi pour devenir devenir le cœur émotionnel de la série, et sera réellement une part importante de la saison. Dans les deux premières saisons, on les a vu passer d'ennemis à une relation compliquée et souvent conflictuelle de mère/fille. La saison 3 développera leur relation plus profondément. La clé de ce changement est liée aux secrets de leur passé qui seront révélés...Les six derniers épisodes de la série sont

Source : TV Line