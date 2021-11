Stranger Things: un trailer, une date approximative et des titres d'épisode pour la saison 4

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/11/2021 par Amelie Brillet

2021 - Netflix

Netflix a diffusé un nouveau teaser, une estimation de date, et des titres d'épisodes pour la saison 4 de Stranger Things.

On a le premier vrai trailer, beaucoup moins énigmatique que les précédents, pour la quatrième saison de Stranger Things, qui se fait vraiment attendre, la saison 3 a été diffusée il y a deux ans. Mais on sait que l'attente est loin d'être terminée. Si on n'a pas encore de date officielle, on sait désormais que la nouvelle saison ne sera pas diffusée avant l'été prochain :





La dernière fois qu'on a vu la série, le Mind Flayer avait été détruit avec la fermeture du portail dans le laboratoire Russe en dessous du centre commercial, et on nous avait fait penser que Jim Hopper y était mort (même si on sait déjà que ce n'est pas le cas). Suivant un saut dans le temps de trois mois, la famille Byers et une Eleven sans pouvoirs se préparaient à déménager, mais pas avant que Mike et Eleven ne se soient avoués leur amour.Le teaser, qui nous montre que la série opère un autre saut dans le temps de six mois, révèle que les Byers et Eleven ont emménagé en Californie. Dans une lettre lue en narration, Eleven nous raconte ses plans pour voir Mike er partage "les meilleures vacances de printemps"... mais à en juger par le reste du teaser, il ne faudrait pas trop s'avancer.- "The Hellfire Club"- "Vecna’s Curse" (référence à Donjons & Dragons)- "The Monster And The Superhero"- "Dear Billy"- "The Nina Project"- "The Dive"- "The Massacre at Hawkins Lab"- "Papa"- "The Piggyback"

Source : TV Line