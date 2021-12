Naomi, Dynasty, Superman & Lois... CW programme sa mi-saison

News Séries

CW a dévoilé son programme de mi-saison, de fin décembre à début mars.

On a droit à une date pour le début de la saison 2 de Superman & Lois, qui sera de paire avec la nouvelle série Naomi.



On a aussi des date pour Dynasty, Charmed, Kung Fu et la nouvelle All American: Homecoming.



Découvrez la programmation de mi-saison 2021/2022 de CW:





20h - Dynasty (season premiere de la saison 5, nouvelle case horaire)21h - Nancy Drew (retour de mi-saison)20h - Superman & Lois (season premiere de la saison 2)21h - Naomi (series premiere)Synopsis: Le voyage d'une adolescente de sa petite ville aux sommets du Multiverse. Quand un événement surnaturel secoue sa ville natale, Naomi se met en tête de découvrir ses origines, et ce qu'elle découvre remet en question toutes les croyances que l'on a envers les héros.20h - Legends of Tomorrow (retour pour la mi-saison)21h - Batwoman (retour pour la mi-saison)21h - Two Sentence Horror Stories (premiere de la saison 3)21h - 4400 (retour pour la mi-saison)20h - Walker (retour pour la mi-saison)21h - Legacies (retour pour la mi-saison)20h - All American (retour pour la mi-saison)21h - All American: Homecoming (series premiere)Synopsis: Simone, jeune espoir du tennis et un joueur d'élite de baseball de Chicago se confrontent aux enjeux du sport universitaire, tout en gérant leur nouvelle liberté.20h - Riverdale (retour pour la mi-saison, nouvelle case horaire)20h - The Flash (2014) (retour pour la mi-saison, nouvelle case horaire)21h - Kung Fu (début de la saison 2)20h - Charmed (2018) (début de la saison 4)21h - Dynasty (2017)

