The Righteous Gemstones: Une date et un teaser pour la saison 2

le 04/12/2021

2021 - HBO

HBO a annoncé une date et dévoilé un teaser pour la saison 2 de sa série The Righteous Gemstones.

La seconde saison de The Righteous Gemstones débutera le dimanche 9 janvier, avec deux épisodes. Un épisode sera par la suite diffusé chaque dimanche.





La série n'a pas été diffusée depuis plus de deux ans. La première saison s'était conclue le 13 octobre 2019. La saison 2 comportera une fois encore 9 épisodes.The Righteous Gemstones met en scène John Goodman Adam Devine et Edi Patterson dans les rôles de Eli, Jesse, Kelvin et Judy Gemstone. Ils sont membres d'une famille mondialement célèbre de télévangélistes, avec une longue tradition de déviance et d'avidité. La saison 2 verra la famille menacée par des personnes extérieure de leur passé et de leur présent, qui veulent détruire leur empire.

