How I Met Your Father: une date pour la nouvelle série de Hulu

Hulu a annoncé une date pour sa nouvelle série, How I Met Your Father.

La série fortement inspirée de How I Met Your Mother débutera le mardi 18 janvier avec ses deux premiers épisodes. Le reste de la saison de 10 épisodes sera diffusée à un rythme hebdomadaire.



Le casting de la série d'ensemble sera composé de Hilary Duff, Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran et Suraj Sharma.





HIMYF prendra place dans un futur proche, où Sophie (Duff) raconte à son fils l'histoire de comment elle a rencontré son père. L'histoire débute en 2021, où Sophie et son groupe d'amis proches essaient de comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent de la vie, et comment tomber amoureux à l'âge des applications de rencontre et des options sans limite.Kim Cattrall succèdera à Bob Saget en tant que narratrice (et sera donc la voix de la version plus âgée de Sophie), alors que Daniel Augustin, Josh Peck et Ashley Reyes seront tous récurrents.

Source : TV Line