The Sinner prendra fin avec sa saison 4

Le détective Harry Ambrose ne travaillera plus sur des cas hautement perturbants.

USA Network a annoncé que The Sinner prendrait fin avec sa saison 4, se terminant sur une note satisfaisante pour Ambrose. Le series finale sera diffusé le 1er décembre prochain.





La première saison de The Sinner, diffusée en 2017, était basée sur le roman criminel de Petra Hammesfahr. Elle mettait en scène Jessica Biel (également productrice) dans le rôle d'une mère troublée qui avait assassiné un homme en le poignardant, lors d'une sortie à la plage, sans raison évidente. La seconde saison, diffusée en 2018, mettait en scène Carrie Coon dans le rôle d'un membre d'une secte mystérieuse qui disait être la mère d'un garçon de 11 ans accusé d'un meurtre. La saison 3 quant à elle a été diffusée en 2020, et a vu un éducateur ( Matt Bomer ) au centre d'un accident de voiture qui s'est révélé être quelque chose de bien plus sinistre.Dans sa quatrième, et désormais dernière saison, qui a débuté le 13 octobre dernier, un Ambrose récemment retraité a voyagé jusqu'à l'île de Hanover, dans le nord du Maine pour se reposer avec sa partenaire Sonya. Mais il a vite été témoin d'une tragédie inattendue impliquant Percy Muldoon, la fille d'une importante famille de pêcheurs.Avec cette annulation, il semblerait que ce soit la fin des séries pour USA Network, qui diffusait autrefois des séries telles que White Collar ou Burn Notice

