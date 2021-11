Queen Sugar renouvelée pour une septième et dernière saison

News Séries

OWN a renouvelé sa série Queen Sugar pour une septième et dernière saison.

Le season finale a été diffusé il y a quelques jours, et l'annulation confirme ce que beaucoup de fans avaient compris, Ava DuVernay (créatrice et productrice) et plusieurs membres du casting étant impliqués dans de nouveaux projets.



L'écriture de la saison 7 est quant à elle déjà en cours, et la production devrait se dérouler début 2022 à la Nouvelle Orléans.



Queen Sugar a été applaudie pour on portrait émouvant et réel d'une famille noire proche dans le Sud profond, mais aussi pour son équipe de réalisation, entièrement féminine. Depuis ses débuts en 2016, 42 femmes ont dirigé des épisodes de la série. Et 39 d'entre elles ont fait leurs débuts de réalisatrices avec Queen Sugar.

