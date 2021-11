Party Down: le revival commandé, avec presque tous le casting de retour

News Séries

26/11/2021

2022 - Starz

Plus de 10 ans après après la fin de la comédie de deux saisons, Starz nous propose finalement une nouvelle dose de Party Down.

La série, qui suit une une équipe de traiteurs excentriques à Los Angeles, reviendra pour une saison événement de six épisodes avec Adam Scott, Jane Lynch, Ken Marino, Martin Starr, Ryan Hansen et Megan Mullally. Ils reprendront tous leurs rôles.



Malheureusement, Lizzy Caplan ne reviendra pas, en raison de conflits d'emplois du temps avec Fatal Attraction, sa nouvelle série. La production de la nouvelle saison de Party Down débutera début 2022.

Source : TV Line