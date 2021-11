NBC programme sa mi-saison 2021/2022: This Is Us, The Thing About Pam, Law & Order...

News Séries

26/11/2021

This is Us - 2022 - NBC

NBC a dévoilé son programme de mi-saison, avec des dates pour la dernière saison de This is Us, le revival de Law & Order, la série de Renee Zellweger, The Thing About Pam et The Endgame.

Des changements liés aux Jeux Olympiques d'hiver auront lieu, avec Kenan et The Blacklist qui changeront de case horaire.



Retrouvez tout le calendrier de mi-saison 2021/2022 de NBC:





LUNDI 3 JANVIER

MARDI 4 JANVIER

MERCREDI 5 JANVIER

JEUDI 6 JANVIER

LUNDI 21 FÉVRIER

MARDI 22 FÉVRIER

MERCREDI 23 FÉVRIER

JEUDI 24 FÉVRIER

VENDREDI 25 FÉVRIER

MARDI 8 MARS

MARDI 15 MARS

MARDI 19 AVRIL

20h - Kenan (début de la saison 2)22h - Ordinary Joe 21h - This Is Us (début de la dernière saison)22h - New Amsterdam (2018) 20h - Chicago Med 21h - Chicago Fire 22h - Chicago PD 20h - The Blacklist 21h - Law & Order: Special Victims Unit 22h - Law & Order: Organized Crime 22h - The Endgame (series premiere)Synopsis: Une vendeuse d'armes internationale récemment capturée et brillante maître du crime qui, même captive, organise et coordonne plusieurs casses de banques et une agent du FBI socialement à l'écart qui ne s'arrêtera devant rien pour défaire ses plans ambitieux.21H - This Is Us 22h - New Amsterdam 20H - Chicago Med 21h - Chicago Fire 22h - Chicago PD 20H - Law & Order (début du revival)21h - Law & Order: Special Victims Unit 22h - Law & Order: Organized Crime 20H - The Blacklist (“nouvelle” case horaire)22h - The Thing About Pam (series premiere de la mini-série de 6 épisodes)Synopsis: Mini série basée sur le meurtre de Betsy Faria. Le crime brutal a enclenché une série d'événement diaboliques exposant une profonde machination.20h - Young Rock (début de la saison 2)20h30 - Mr. Mayor (début de la saison 2)22h - New Amsterdam (2018) (retour de la saison)

Source : TV Line