The Marvelous Mrs. Maisel: enfin une date et un teaser pour la saison 4

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/11/2021 à 17h40 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Prime Video

The Marvelous Mrs. Maisel est enfin prête à revenir sur le devant de la scène.

Après plus de deux ns, la comédie primée de Prime Video reviendra avec un double épisode le vendredi 18 février pour sa quatrième saison. Pour la première fois, deux nouveaux épisodes seront diffusés toutes les semaines, pendant quatre semaines consécutives.







La dernière fois que nous avons vu Midge (Rachel Brosnahan), en décembre 2019, elle avait perdu à la fois sa place sur le tournée de Shy Baldwin (pour avoir parlé trop librement de sa sexualité), et son appartement (à cause des problèmes de jeux de Susie). Dans le nouveau teaser pour la nouvelle saison, on peut voir Midge déclarer qu'elle ne performera plus, à moins qu'elle soit la tête d'affiche... mais Susie n'est pas vraiment sure que ce soit une option.



On est dans les années 60, et il y a du changement dans l'air. Midge trouve un emploi avec une totale liberté de création. Mais son engagement envers son métier crée un fossé entre elle, sa famille et ses amis qui l'entourent.

Source : TV Line