La Casa de Papel: Un spin-off sur Berlin sera diffusé en 2023

04/12/2021

Les fans de La Casa de Papel et de Berlin vont être ravis: Netflix a annoncé que le personnage aurait droit à son propre spin-off.

Nommé Berlin: A new series, le drame débutera en 2023 et mettra en scène Pedro Alonso, dont le personnage est mort dans la saison 2, pour apparaitre par la suite dans des flashbacks. On ne sait pas encore si la nouvelle série sera un prequel, mais ce sera probablement le cas, quand on connait l'histoire du personnage dans La Casa De Papel.

