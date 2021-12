Euphoria: Une date et un trailer pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/12/2021 à 19h21 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - HBO

HBO a dévoilé une date et un teaser pour la saison 2 de sa série Euphoria.

Rue danse et chante sur Call Me Irresponsible de Frank Sinatra au début du teaser de la saison 2 de Euphoria, qui débutera le dimanche 9 janvier:





L'adolescente troublée et ses amis sont de retour! Le teaser nous montre Rue ( Zendaya ) danser, et sa voix nous explique que les gens s'éloignent les uns des autres, ce qui se rapporte à sa relation compliquée avec Jules. On voit aussi des policiers se diriger vers la maison de quelqu'un...Le casting de la saison 2 accueillera Minka Kelly , Dominic Fike et Demetrius Flenory Le finale de la aison 1 d'Euphoria a été diffusé en août 2019. Depuis, on a eu droit à deux épisodes stand alone, l'un sur Rue, l'autre sur Jules, diffusés en novembre 2020 et janvier 2021.

Source : TV Line