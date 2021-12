Outlander: Une date pour la saison 6

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/12/2021

2021 - Starz

Starz a dévoilé une date pour la saison 6 de sa série Outlander.

La série reviendra pour sa sixième saison le dimanche 6 mars prochain.





C'est l'auteure des livres dont s'inspire la série, Diana Gabaldon, qui a révélé la nouvelle lors du lancement de Go Tell the Bees that I Am Gone, le neuvième livre de la série.Selon Starz, la sixième saison voit la suite du combat de Claire et Jamie pour protéger ceux qu'ils aiment, à l'époque de l'Amérique Coloniale.Ce nouveau chapitre ne sera pas le dernier, la série ayant

Source : TV Line