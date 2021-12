Fear The Walking Dead renouvelée pour une saison 8, avec le retour de Madison

News Séries

09/12/2021 par Amelie Brillet

2021 - AMC

AMC a renouvelé sa série Fear The Walking Dead pour une saison 8, qui verra e retour du personnage de Madison.

Kim Dickens va reprendre son rôle de Madison, que l'on pensait morte depuis la saison 4.



Vu la façon dont Madison avait quitté la série, beaucoup de bruit a entouré son retour dans la seconde partie de la saison 7 de la série.





En plus de ces annonces, le spin-off de The Walking Dead a dévoilé un trailer pour sa saison 7B et une date de retour,. Dans le clip, on peut voir que la guerre Stand contre Alicia va être intense.

Source : TV Line