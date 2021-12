The Woman In The House... une date et un teaser pour la nouvelle satire de Netflix avec Kristen Bell

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/12/2021 à 19h07 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Netflix

La nouvelle comédie de Netflix menée par Kristen Bell a l'un des noms le plus longs (si ce n'est le plus long).

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window (ou, pour faire plus court, TWITHATSFTGITW) sera diffusé à partir du vendredi 28 janvier. Le streamer a aussi dévoilé un trailer:





The Woman in the House... est une mini-série de 8 épisodes décrite comme une comédie sombre, un essai satirique sur le thriller psychologique qui aura autant de suspens que les vrais.Le trailer nous présente Anna, une femme au cœur brisé pour qui chaque jour se ressemble. Elle reste assise avec son vin, regardant à travers la fenêtre, regardant la vie suivre son cours sans elle. Mais quand un beau voisin ( Tom Riley ) et son adorable fille (Samsara Yett) emménagent, Anna commence à voir de la lumière au bout du tunnel. Jusqu'à ce qu'elle soit témoin d'un meurtre violent... mais a-t-elle vraiment été témoin ?Le casting est complété par Michael Ealy dans le rôle de Douglas, l'ex mari d'Anna; Mary Holland dans le rôle de Sloane, propriétaire d'une galerie d'art locale et meilleure amie d'Anna; Shelley Hennig dans le rôle de Lisa, douce et sexy; Cameron Britton dans le rôle de Buell, l'homme à tout faire un peu simplet d'Anna; Christina Anthony dans le rôle de la détective Lane, une enquêtrice intelligente et Benjamin Levy Aquilar dans le rôle de Rex, qui n'est "pas l'ampoule la plus brillante du chandelier".

Source : TV Line