En Bref: Atlanta, Ruphoria, A.P. Bio...

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/01/2022 à 18h10 par Amelie Brillet | En bref | 0

Atlanta - 2022 - FX

Petit tour de l'actualité séries à ne pas manquer !

ANNULATION



A.P. Bio: La série de Peacock a été annulée après quatre saisons. Elle avait commencé sur NBC, et avait été annulée au bout de deux saisons, avant d'être sauvée par Peacock, pour deux saisons supplémentaires.



Head of the Class: HBO Max a annulé son reboot après seulement une saison.





PROGRAMMATION

RENOUVELLEMENT

TRAILER

COMMANDES