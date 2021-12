Why Women Kill renouvelée pour une saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/12/2021 à 18h41 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Paramount +

Paramount+ a renouvelé sa série d'anthologie Why Women Kill pour une saison 3.

Créée par Marc Cherry (Desperate Housewives), chaque saison explore la façon dont le rôle des femmes a changé, mais pas leur réaction à la trahison.





Paramount+ a déclaré que l'audience de la série continuait à grandir, la seconde saison étant dans le top 10 des séries les plus regardées du service de streaming.La première saison mettait en scène Ginnifer Goodwin (Once Upon a Time), Lucy Liu (Elementary) et Kirby Howell-Baptiste (The Good Place) qui jouaient des femmes vivant dans les années 60, 80 et 2010. La saison 2, qui a pris fin en juillet dernier, mettait en scène Allison Tolman et Lana Parrilla

Source : TV Line