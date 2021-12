Bel-Air: une date pour le reboot dramatique du Prince de Bel Air

News Séries

2021 - Peacock

Peacock a dévoilé la date de diffusion de son reboot, Bel-Air.

Le reboot dramatique de Fresh Prince of Bel-Air débutera le dimanche 13 février, soit le dimanche du Super Bowl.





La série est un drame d'une heure dont l'histoire est analogue à celle de la série des années 90: le chemin compliqué de Will, des rues de l'ouest de Philadelphie aux maisons luxueuses de Bel-Air. Avec une vision réimaginée, Bel-Air plongera plus profondément dans les conflits, les émotions et les biais qui étaient impossible à explorer dans une sitcom de 30 minutes, sans oublier les clins d'œil à l'œuvre originale.Le casting est composé de Jabari Banks Jordan L. Jones et Simone Joy Jones

Source : TV Line