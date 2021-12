Killing Eve: une date pour la saison finale

News Séries

2021 - BBC America

Killing Eve reviendra juste après la Saint-Valentin.

Le drame de BBC America débutera le dimanche 27 février pour sa quatrième et dernière saison.





La chaîne a aussi dévoilé des photos, dont celle qui illustre la news, de la tueuse Villanelle, ayant l'air angélique. Est-ce que l'héroïne pourrait faire un tour du bon côté ?Laura Neal (Sex Education, Secret Diary of a Call Girl) supervisera la saison 4, succédant à la créatrice de la série Phoebe Waller-Bridge (saison 1), Emerald Fennell (saison 2) et Suzanne Heathcote (saison 3).Hâte de retrouver Jodie Comer (Villanelle) et Sandra Oh (Eve) une dernière fois ?

Source : TV Line