Nouvelles séries TV janvier 2022 : How I Met Your Father, Naomi...

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/01/2022 à 11h36 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en janvier 2022 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de janvier :



LUNDI 3 JANVIER



The Cleaning Lady - FOX

Synopsis : Thony, docteur très intelligente, vient aux Etats-Unis pour faire soigner son fils malade. Mais quand le système ne fonctionne pas et la pousse à se cacher, elle refuse de se laisser faire. Elle devient femme de ménage pour la mafia et commence à dicter les règles du jeu.

Note d'envie de voir la série : 4/10





MERCREDI 5 JANVIER



Good Sam - CBS

Synopsis : Une chirurgienne talentueuse mais réprimée embrasse son rôle de chef après que son patron pompeux et renommé tombe dans le coma. Quand il se réveille et veut reprendre la chirurgie, c'est à elle de superviser cet homme qui n'a jamais reconnu son talent, et s'avère aussi être son père.

Note d'envie de voir la série : 4/10





JEUDI 6 JANVIER



Women of the Movement - ABC

Synopsis : Mamie Till-Mobley, jeune mère à Chicago, met sa vie en danger pour obtenir la justice après que son fils Emmett ait brutalement été assassiné. Refusant de laisser son meurtre disparaitre des gros titres, Mamie a choisi de porter son deuil sur scène, débutant le mouvement des droits civiques tel qu'on le connait aujourd'hui.

Note d'envie de voir la série : 7/10