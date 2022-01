Space Force: une date pour la saison 2, et des photos

News Séries

04/01/2022

2022 - Netflix

Le général Mark Naird reviendra à l'action cet hiver: Netflix a dévoilé une date pour la saison 2 de Space Force.

La série, qui a été renouvelée en novembre 2020, reviendra pour sa saison 2 le vendredi 18 février.



Space Force aura changé à son retour, puisqu'elle a connu des changements créatifs. Norm Hiscock (Parks and Recreation, Brokklyn Nine-Nine) a rejoint Greg Daniels en tant que showtunner. La production de la série a aussi déménagé, de Los Angeles à Vancouver.



La comédie a débuté en mai 2020 et met en scène Steve Carell dans le rôle de Naird, un pilote décoré qui est sélectionné pour dirigé la sixième branche nouvellement créée des forces armées américaines; Space Force. Malgré son scepticisme à l'égard de son travail, Mark déménage sa famille dans une base lointaine du Colorado, où lui et une équipe de scientifiques sont chargés par la Maison Blanche d'chever une totale dominance spaciale.



La saison 2 sera composée de 7 épisodes de 30 minutes. Le casting est composé de Jimmy O. Yang, John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Diana Silvers et Don Lake.



Netflix a aussi dévoilé des photos de la saison 2 de Space Force:





