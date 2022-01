Bridgerton: une date pour la saison 2, annoncée en vidéo

News Séries

Seriesaddict.fr le 05/01/2022 à 15h15 par Amelie Brillet

2022 - Netflix

Netflix a dévoilé la date de diffusion de la saison 2 de son hit Bridgerton.

Comme annoncé dans la vidéo d'annonce faite par le casting, la seconde saison de Bridgerton sera diffusée à partir du vendredi 25 mars prochain.





Tout comme le second volume des romans de Julia Quinn, le chapitre suivant sera centré sur Anthony (joué par Jonathan Bailey ), qui cherche une épouse. Dans la saison 1, la jeune sœur d'Anthony, Daphne ( Phoebe Dynevor ) et le Duc d'Hastings (Rene-Jean Page) s'étaient rencontrés, chamaillés pour finalement se marier et tomber amoureux. Dans cet ordre.Motivé par le devoir de faire honneur à sa famille, les recherches d'Anthony pour la femme parfaite sont compliquées, jusqu'à ce que Kate et sa petite sœur Edwina (Charithra Chandran) rentrent d'Inde. Anthony commence à faire la cour à Edwina, mais Kate découvre la véritable nature de ses intentions et fait tout pour empêcher leur union.

