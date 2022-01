The Boys: une date pour la saison 3

News Séries

The Boys seront de retour cet été pour plus de drama de super-héros.

Prime Video a annoncé que l'adaptation du comic book serait de retour le vendredi 3 juin avec trois épisodes. Les autres épisodes seront diffusés toutes les semaines, jusqu'au season finale du 8 juillet.



Le service de streaming a aussi dévoilé un first look, avec un Homelander ultra apaisé (non):





La série a conclut sa seconde saison en octobre 2020 avec plusieurs victimes, et un twist: alors qu'il essayait de sauver sa mère de Stormfront, Ryan a arraché les membres se la super-héroïne avec ses pouvoirs, et a accidentellement tué sa mère Becca en même temps. Maeve a fait du chantage à Homelander pour qu'il laisse Butcher et Ryan partir. Butcher a pu tenir sa promesse de veiller sur Ryan, et l'a confié à Mallory. Ailleurs, Victoria Neuman s'est révélée être une supe, quand elle a utilisé ses pouvoirs pour faire exploser la tête d'Alistair, et Hughie a commencé à travailler pour Victoria, sans connaitre sa véritable identité.La troisième saison de 8 épisodes dévoilera les ambitions mystérieuses de Victoria.Au casting de la saison 3, on retrouvera Karl Urban Erin Moriarty , Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso Chace Crawford , Tomer Capon, Karen Fukuhara Nathan Mitchell , Colby Minifie, Claudia Doumit et on accueillera Jensen Ackles, dans le rôle du tout premier soldat super héros.D'autres nouveaux personnages feront leur apparition: Nick Wechsler (Blue Hawk), Laurie Holden (Crimson Countess), Miles Gaston Villanueva (Supersonic) et Sean Patrick Flannery (Gunpowder)Comme nous en avions déjà parlé, l'univers de The Boys continue à s'étendre, avec deux spin-offs prévus: un dans une université de super-héros, et Diabolical, une anthologie animée.

