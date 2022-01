Pas de saison 2 pour I Know What You Did Last Summer

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/01/2022 à 12h37 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Prime Video

On ne saura jamais ce qu'il se serait passé l'été suivant! Prime video a annulé sa série I Know What You Did Last Summer.

Le streamer a décidé d'annuler sa série I Know What You Did Last Summer après seulement une saison.





Basée sur le roman de Lois Dunsan et proposant une nouvelle version du film de 1997, la série suivait un groupe d'amis harcelés par un tueur qui sait qu'ils couvrent un accident mortel parvenu un an plus tôt. Madison Iseman jouait Allison et sa jumelle Lennon, Brianne Tju (Margot), Ezekiel Goodman (Dylan), Ashley Moore (Riley) et Sebastian Amoruso (Johnny).I Know What You Did Last Summer a débuté en octobre, et a terminé sa saison de 8 épisodes en novembre dernier.

Source : TV Line