Grey's Anatomy renouvelée pour une saison 19

Il y a eu beaucoup de débats sur la saison 18 qui serait la dernière, mais Grey's Anatomy aura bien une saison 19.

ABC a annoncé qu'Ellen Pompeo et la showunner Krista Vernoff ont signé un nouveau contrat, et Grey's Anatomy est donc renouvelée pour une saison 19.





Selon ABC, la nouvelle saison explorera le monde de la médecine moderne à travers les yeux de personnages, anciens et nouveaux.Le mois dernier pourtant, Pompeo avait étonné en donnant une interview à Insider, expliquant qu'elle essayait de convaincre tout le monde que la série devrait s'arrêter, qu'il n'y avait plus d'histoire à raconter... et que tout le monde lui avait répondu que ça n'avait pas d'importance, et qu'ils toucheraient beaucoup d'argent...Des sept drames diffusés cette saison, et malgré une chute qui se poursuit depuis plusieurs saisons, la série est toujours première en terme de taux, et seconde derrière Station 19 en terme d'audiences.La production a connu un retard à cause de la crise du Covid.

