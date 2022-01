Murderville: une date et un trailer pour la comédie semi improvisée de Netflix

News Séries

Seriesaddict.fr le 26/01/2022 à 16h28 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Netflix

Netflix a dévoilé une date et un trailer pour sa comédie procédurale en partie improvisée Murderville.

La première saison de Muderville de 6 épisodes sera diffusée à partir du jeudi 3 février.





On y suivra le détective Terry Seattle ( Will Arnett ), qui doit résoudre les affaires de meurtre les plus compliquées. Mais pour chaque cas, il aura une nouvelle star en tant que partenaire, dont Annie Murphy (Schitt’s Creek), Conan O’Brien (Conan), Ken Jeong (Community), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Sharon Stone (Casino) et l'ancien joueur de la NFL Marshawn Lynch.En plus de tout ça, les guests n'auront pas le script, ils n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver, et doivent improviser, jusqu'à trouver, eux-mêmes, le nom du coupable.