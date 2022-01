The Great renouvelée pour une saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/01/2022 à 16h45 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Hulu

Le règne d'Elle Fanning va pouvoir se poursuivre: Hulu a renouvelé sa série The Great pour une saison 3.

La seconde saison de la comédie anti-historique, dans laquelle Catherine (Fanning) a finalement accédé au trône Russe et essayé de libérer le pays, a été diffusée entièrement à partir du 19 novembre 2021.





En plus de Fanning, la saison 3 de 10 épisodes de The Great mettra aussi en scène Nicholas Hoult Phoebe Fox , Adam Godley, Gwilym Lee Sacha Dhawan , Bayo Gbadamosi et Belinda Bromilow.The Great est créée et écrite par Tony McNamara.

Source : TV Line