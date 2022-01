Upload: Enfin une date pour la saison 2, regardez le récap

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/01/2022 à 11h50 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Prime Video

Prime Video s'est enfin décidée à programmer la seconde saison d'Upload!

Les 7 épisodes de la comédie menée par Robbie Amell seront diffusés dès le vendredi 11 mars, soit près de deux ans après la saison 1, qui avait été diffusée le 1er mai 2020. Prime Video a aussi dévoilé un récap plus que nécessaire, que vous pouvez voir ici:







La série créée par Greg Daniels (qui a aussi créé The Office) se déroule dans un futur à la technologie avancée où les humains peuvent choisir d'être "uploadés" dans une vie après la mort virtuelle. Amell joue le rôle d'un développeur qui meurt soudainement et se retrouve dans une de ces vies après la mort.



Le casting est complété par Andy Allo, Kevin Bigley, Allegra Edwards, Zainab Johnson, Owen Daniels, Andrea Rosen et Josh Banday.



Dans la seconde saison, Nathan (Amell) va devoir faire des choix: son ex petite amie Ingrid se retrouve subitement à Lakeview, avec l'espoir de sauver leur relation, mais son cœur penche secrètement pour son assistante Nora (Allo).





Source : TV Line