Bull annulée après 6 saisons

2022 - CBS

CBS a décidé d'annuler sa série Bull, après que l'acteur principal Michael Weatherly a décidé de quitter la série.

Le dernier épisode de la saison 6, et de la série, sera diffusé en mai prochain.





Weatherly a annoncé sur Twitter vouloir s'attaquer à de nouveaux challenges créatifs.Cette saison, jusqu'ici, Bull réunit en moyenne 7.5 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.6. Soit des chutes de 13 et 25% par rapport à la saison précédente. Elle est huitième des 13 drames de la chaîne en termes d'audiences, et dernière en termes de taux.12 épisodes doivent encore être diffusés dans cette sixième et dernière saison de Bull.Il y a trois ans, Bull est devenu un problème pour CBS, à la suite de déclarations de la co-star Eliza Dushku , accusant Weatherly de comportement obscène. Quelques jours après confronté Weatherly, le personnage de Dushku a été supprimé de la série. Elle est entrée en médiation avec CBS et a touché un dédommagement de 9.5 millions de dollars, soit l'équivalent de ce qu'elle aurait touché pour quatre saisons de la série.

Source : TV Line