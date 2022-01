Justified: une série sequel avec Timothy Olyphant commandé

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/01/2022 à 12h34 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2016 - FX

FX renoue avec Justified en commandant une nouvelle série, toujours avec Timothy Olyphant.

La chaîne câblée a annoncé qu'Olyphant reprendrait son rôle de Marshal Raylan Givens pour la nouvelle série Justified: City Primeval, une mini-série inspirée par le roman City Primeval: High Noon in Detroit d'Elmore Leonard.



La série originale Justified a débuté sur FX en mars 2010, et a été diffusée pendant 6 saisons. Depuis la fin de la série, on a pu voir Olyphant dans Santa Clarita Diet, la saison 4 de Fargo, The Mandalorian ou encore en tant que Raylan Givens pour un cameo dans The Good Place.





Dans, Raylan vivra toujours à Miami, où il a déméngé dans le series finale. Anachrnonisme vivant, il est toujours U.S. Marshal, et père de s fille de 14 ans avec Winona. Ses cheveux sont plus gris, son chapeau plus sale, et la route devant lui est soudainement beaucoup plus courte que la vie derrière.Une rencontre mènera Raylan jusqu'à Detroit, où il fera la connaissance de Clement Mansell, alias "The Oklahoma Wildman", un sociopathe violent . Le casting principal sera complété par l'avocte de Mansell, qui a ses propres projets.

Source : TV Line