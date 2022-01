La série d'Amazon Lord of The Rings a son titre officiel, des détails et une vidéo

News Séries

Le très attendu projet de Prime Video sur le Seigneur des anneaux a désormais un titre officiel.



La série, adaptée de la trilogie culte de J.R.R. Tolkien s'appelle officiellement The Lord of the Rings: The Rings of Power.



Les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay ont expliqué que jusqu'ici, on n'a pu voir à l'écran le destin du seul Anneau... mais avant qu'il n'y en ait qu'un, il y en avait de nombreux autres... et c'est les histoires épiques de chacun d'entre eux que l'on va suivre.



Selon Payne et McKay, la série unira toutes les histoires majeures du Second Age de la Terre du milieu, ce qui inclut la création des anneaux de pouvoir, la montée de Sauron, le conte épique de Nùmenor (l'île des hommes dont Aragorn descend) et la dernière alliance entre les elfes et les hommes (racontée dans le le prologue de La communauté de l'Anneau de Peter Jackson).



Prime Video a aussi dévoilé une vidéo pour l'annonce du titre de la série, dans laquelle on peut entendre un extrait de l'épigraphie de Lord of The Rings: “Three rings for the elven-kings under the sky; seven for the dwarf-lords in their halls of stone; nine for mortal men doomed to die; one for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie.”



"Trois anneaux pour les rois des elfes sous le ciel; sept pour les seigneurs nains dans leurs halls de pierre; neuf pour les hommes mortels destinés à mourir; un pour le seigneur du mal sur son trône sombre dans le Mordor où les ombres se tapissent". (traduction non-officielle).





