Paramount+ renouvelle Star Trek: Discovery, programme Picard et Star Trek: Strange New Worlds

21/01/2022

Paramount+ continue d'accorder sa confiance à l'univers Star Trek, en renouvelant Star Trek: Discovery, et en programmant la saison 2 de Star Trek: Picard, et la première saison de Star Trek: Strange New Worlds.

Burnham & Co reviennent pour plus d'aventures dans l'espace: Star Trek: Discovery a été renouvelée pour une saison 5. La saison 4 reviendra quant à elle avec de nouveaux épisodes, à partir du jeudi 10 février.



Dans la saison en cours, Burnham prend la place de capitaine, et l'équipe poursuit une anomalie scientifique qui menace la galaxie; une histoire en partie inspirée par la pandémie actuelle.



Le service de streaming a aussi annoncé que la saison 2 de Star Trek: Picard débuterait le jeudi 3 mars, avec de nouveaux épisodes toutes les semaines.



Paramount + a aussi annoncé, finalement, une date pour sa nouvelle série Star Trek: Strange New Worlds. Le prequel avec Anson Mount, Ethan Peck et Rebecca Romijn débutera le jeudi 5 mai, avec là encore de nouveaux épisodes chaque semaine. Le spin-off de Discovery a déjà été renouvelé pour une saison 2.

La nouvelle série se déroule 10 ans avant avant que le Capitaine Kirk prenne place dans l'U.S.S. Enterprise, et suit le Capitaine Pike (Mount), Spock (Peck) et Number One (Romjin) qui explorent de nouveaux mondes autour de la galaxie. Les trois personnages ont été introduits dans la saison 2 de Discovery.

