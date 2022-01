Diabolical: Une date et une première video pour le spin-off animé de The Boys

News Séries

2022 - Prime Video

Attention au bébé laser: Prime Video vient d'annoncer la date de diffusion de son spin-off animé de The Boys; Diabolical.

L'anthologie animée sera diffusée dès le vendredi 4 mars. Le streamer a aussi dévoilé quelques images tirées de l'un des épisodes:







Le spin-off dévoilera des histoires encore jamais vues dans l'univers de The Boys, grâce aux "esprits les plus brillants du divertissement aujourd'hui", dont Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer et Ilana Glazer, Evan Goldberg et Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland et Ben Bayouth, Andy Samberg, et Aisha Tyler.



Chaque épisode durera entre 12 et 14 minutes, avec à chaque fois un style d'animation différent.