The Righteous Gemstones renouvelée pour une saison 3

le 26/01/2022

HBO a renouvelé sa série The Righteous Gemstones pour une saison 3.

Le renouvellement intervient seulement trois semaines après le début de la saison 2, qui est diffusée tous les dimanches, et se conclura le 27 février.





Créée par Danny R. McBride , The Righteous Gemstones suit les membres d'une famille de télévangélistes célèbres dans le monde entier, avec une longue tradition de déviance, avarice et travail de charité. John Goodman incarne le patriarche Eli Gemstone, alors que McBride, Adam DeVine et Edi Patterson jouent ses enfants, Jesse, Kelvin et Judy.Jusqu'ici dans la saison 2, Eli a été obligé revisiter son passé violent de catcheur amateur, alors que Jesse et sa femme Amber ont essayé de faire naitre un partenariat avec le couple Lyle et Lindy.

