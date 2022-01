Black Monday et Work in Progress annulées sur Showtime

News Séries

Showtime a annulé deux de ses séries, Black Monday et Work in Progress.

La satire sur Wall Street Black Monday a été annulée après trois saisons. C'est Paul Scheer, qui joue Keith Shankar, qui a annoncé la nouvelle dans un talk show. Il a annoncé que la série avait été annulée depuis déjà plusieurs mois, mais que personne ne l'avait dit. Showtime a confirmé l'annonce dans un communiqué de presse.





Créée par David Caspe et Jordan Cahan, Black Monday suivait les employés d'une entreprise de trading de Wall Street, dans les années menant au 19 octobre 1987, jour où le marché boursier s'est effondré dans la vraie vie, plus connu sous le nom de "Black Monday" (lundi noir).Showtime a aussi Work In Progress après deux saisons. La série mettait en scène Abby McEnany dans le rôle d'Abby, une femme dépressive qui prévoit de mettre fin à ses jours si sa vie ne s'améliore pas dans les 180 jours.C'est la productrice Lilly Whachowski qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. Là aussi, la décision a été prise il y a déjà longtemps, en novembre dernier.

