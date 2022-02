Halo: une date et un trailer pour l'adaptation du jeu vidéo

News Séries

Paramount+ a dévoilé une date et un trailer pour son adaptation du célèbre jeu vidéo Halo.

Basée sur la franchise Xbox, Halo débutera le jeudi 24 mars.





Le trailer nous dévoile l'univers de la série, avec Master Chief ( Pablo Schreiber ) et plusieurs Spartiates dont Soren-066 ( Bokeem Woodbine ) et Kai-125 (Kate Kennedy).On peut voir d'autres membres du casting comme Natascha McElhone Yerin Ha , Olive Gray et Charlie Murphy On aperçoit aussi l'intelligence artificielle Cortana, dont la voix sera la même que celle du jeu vidéo, celle de Jen Taylor.Selon le synopsis, Halo prendra place dans l'univers créé en 2001, qui sera le lieu d'un conflit épique entre l'humanité et une menace alien connue sous le nom du "Covenant", au 26ème siècle.

Source : TV Line