Nouvelles séries TV février 2022 : Murderville, Vikings: Valhalla...

06/02/2022

Murderville - 2022 - Netflix

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en février 2022 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de février :



MERCREDI 2 FEVRIER



Pam & Tommy - Hulu

Synopsis : Basée sur l'histoire vraie de la star d'Alerte à Malibu, Pamela Anderson et du batteur de Motley Crue, Tommy Lee, et de leur célèbre sextape de lune de miel. Ils voulaient la garder privée, mais un électricien sans scrupules l'a volée, et le monde entier a pu la voir.

Note d'envie de voir la série : 7/10