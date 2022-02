Euphoria renouvelée pour une saison 3

News Séries



2022 - HBO

HBO a renouvelé sa série phénomène Euphoria pour une saison 3.

Créée, écrite et produite par Sam Levinson et basée sur la série israélienne du même nom, Euphoria suit une adolescente de 17 ans, Rue (Zendaya) qui essaie de trouver de l'espoir, et de surmonter le deuil et l'addiction.





La saison 2 met aussi en scène Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane , Angus Cloud, Jacob Elordi Alexa Demie , Barbie Ferreira, Maude Apatow , Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid et Austin Abrams . Son season finale sera diffusé le dimanche 27 février.Hors des écrans pendant deux ans et demie, à part deux stand-alone, le premier épisode de la saison 2 d'Euphoria a été l'épisode d'une série HBO le plus vu sur la plateforme de streaming HBO Max, et à date a amassé plus de 14 millions de téléspectateurs, plus du double que la moyenne de la première saison.

Source : TV Line