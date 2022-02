The L Word: Generation Q renouvelée pour une saison 3

News Séries

Showtime a renouvelé sa série The L Word: Generation Q pour une saison 3, quatre mois après la fin de la saison 2.

La nouvelle est tombée alors que la chaîne a déjà renouvelé sa nouvelle série Yellowjackets, et a annulé Black Monday et Work in Progress.





Suite de The L Word, qui avait été diffusée sur la même chaîne entre 2004 et 2009, la seconde saison de Generation Q suivait Bette ( Jennifer Beals ) qui devait faire avec les fiançailles de Tina ( Laurel Holloman ) et Carrie (Rosie O'Donnell), alors que sa fille Angie (Jordan Hull) était à la recherche de son père biologique.Shane ( Katherine Moennig ) a fait monter son entreprise en puissance, et a du gérer ses sentiments pour Tess ( Jamie Clayton ); et Alice ( Leisha Hailey ), maintenant auteure à succès, a du gérer ses sentiments compliqués pour son éditrice Dani ( Arienne Mandi ), nouvellement célibataire.

