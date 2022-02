Reacher déjà renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 08/02/2022 à 18h37 par Amelie Brillet

Prime Video a renouvelé sa nouvelle série Reacher, trois jours seulement après sa diffusion.

Depuis son lancement Prime Video affirme que Reacher s'est classée dans son Top 5 des séries les plus regardées aux Etats-Unis et mondialement, de nombreux téléspectateurs ayant terminé les 8 épisodes de la première saison dans les 24 heures suivant son lancement.



La série, menée par Alan Ritchson, est adaptée du roman du premier roman Jack Reacher de Lee Child, The Killing Floor.



Ritchson joue Jack Reacher, un vétéran militaire dans la police d'investigation qui arrive dans la petite ville de Margrave, alors que la communauté doit gérer sa première affaire de meurtre en 20 ans. Reacher, accusé du meurtre, doit prouver son innocence et en profite pour déjouer une conspiration aux racines profondes.



Le casting est complété par Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Maria Sten, Harvey Guillén, Kristin Kreuk, Currie Graham, Marc Bendavid, Maxwell Jenkins et Bruce McGill.

