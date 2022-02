Rings of Power: des photos pour la série dans l'univers de Lord of The Rings sur Prime Video

News Séries

2022 - Prime Video

Prime Video a dévoilé des photos pour sa série dans l'univers du Seigneur des Anneaux; The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Si la série épique et très attendue ne sera pas disponible avant le 2 septembre, Vanity Fair a pu voir les trois premiers épisodes, et a dévoilé de très belles images de la série.



Rings of Power ne sera pas une adaptation fidèle de l'un des romans de J.R.R. Tolkien, mais se basera sur les appendices de la trilogie du Seigneur des Anneaux.





, prend place dans le Second Âge, des milliers d'années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, et suit un ensemble de personnages, familiers et nouveaux, qui se confrontent à la peur ancienne de la réémergence du mal dans la Terre du Milieu, alias Sauron.en novembre 2019, et une première image du premier épisode a déjà été dévoilée:

