Love, Victor prendra fin avec sa saison 3, découvrez sa date de diffusion

Seriesaddict.fr le 17/02/2022 à 15h03 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Hulu

Love, Victor reviendra pour sa saison 3 juste avant l'été, mais ce sera la dernière fois...

Hulu a annoncé que la troisième saison de sa série Love, Victor reviendrait à partir du mercredi 15 juin, les 8 épisodes seront tous disponibles à cette date. Mais la série n'aura pas de saison 4.





On y retrouvera Victor en train d'essayer de savoir avec qui il veut être, mais aussi et surtout qui il veut être. Victor et ses amis auront des choix à faire pour leur avenir après le lycée, et essaieront de faire les meilleurs choix pour leur futur.La série s'inspire du film de 2018 Love, Simon et suit Victor Salazar ( Michael Cimino ), un adolescent gay qui essaie de comprendre sa sexualité tout en s'ajustant à la vie dans sa nouvelle ville. Dans la saison 2, Victor a fait son coming out à sa famille et a commencé une vraie relation avec son premier petit ami Benji; mais il s'est retrouvé déchiré entre Benji et un nouvel intérêt, Rahim (Anthony Keyvan). La saison s'est finie avec Victor semblent s'être décidé entre les deux garçons.Le casting est complété par Ana Ortiz Isabella Ferreira , Mateo Fernandez et Adrian et Anthony Turpel.

Source : TV Line