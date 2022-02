Shining Girls: une date et un teaser pour le nouveau thriller d'Apple TV+

News Séries

Apple TV+ a dévoilé un teaser pour sa nouvelle série menée par Elisabeth Moss, Shining Girls.

Basée sur le roman de l'auteure Sud-Africaine Lauren Beukes et adapté par Silka Luisa (Strange Angel), les 8 épisodes de ce thriller métaphysique débuteront le, avec par la suite un épisode tous les vendredis.Moss jouera Kirby Mazrachi, une archiviste de journaux de Chicago dont les ambitions journalistiques ont été mises en pause après une agression traumatisante. Quand Kirby apprend qu'un meurtre récent ressemble à son propre vas, elle s'associe à un reporter expérimenté mais troublé, Dan Velazquez ( Wagner Moura ) pour découvrir l'identité du criminel.Alors que Kirby et Dan réalisent que les cas sont définitivement liés, leurs propres traumatismes (et la réalité "floutée" de Kirby) permettent au criminel en série d'avoir un coup d'avance. Phillipa Soo (Dopesick), Amy Brenneman (The Leftovers) et Jamie Bell complètent le casting.