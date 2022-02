Obi-Wan Kenobi: un date pour la série de Disney+

News Séries

Disney+ a dévoilé la date de lancement de sa nouvelle série Star Wars, Obi-Wan Kenobi.

La série, qui verra Ewan McGregor reprendre son rôle iconique, débutera le mercredi 25 mai, 17 ans après la sortie au cinéma de Star Wars: Revenge of the Sith. Le streamer a aussi dévoilé le poster officiel:





La série prendra place 10 ans après les événements du film de 2005 et se centrera sur Obi-Wan, qui fait face à sa plus grande défaite, la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti jedi, Anakin Skywalker devenu le diabolique Sith Lord Dark Vador.Obi-Wan avait gagné une bataille de sabre laser intense sur Mustafar, et s'était ensuite exilé que Tatooine pendant que Dark Vador montait au pouvoir avec l'Empire Galactique.La série Obi-Wan Kenobi réunira McGregor avec Hayden Christensen , qui reprendra son rôle de Vador. (Christensen apparaitra aussi en tant que Dark Vador dans la série à venir Ahsoka).Le casting est complété par Indira Varma (Game of Thrones), Rupert Friend (Homeland), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Moses Ingram (The Queen’s Gambit), Sung Kang (Power), Simone Kessel (The Crossing), Maya Erskine (PEN15), O’Shea Jackson Jr. et Benny Safdie.

