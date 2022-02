Futurama va renaitre, encore une fois !

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/02/2022 à 20h45 par Amelie Brillet

2008 - Comedy Central

Hulu a commandé un revival de Futurama.

Le service de streaming a commandé une saison de 20 épisodes de Futurama, de David X. Cohen et Matt Groening.





Le casting de voix original, composé de Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr et David Herman sera de retour!



Seule ombre au tableau, on ne sait pas si John DiMaggio, la voix de Bender, sera de retour.



Groening a déclaré que c'était un honneur d'annoncer le retour triomphant de Futurama, une fois encore, avant que la série ne soit à nouveau annulée violemment.



Futurama, l'histoire d'un livreur de pizza qui se congèle accidentellement pendant 1000 ans a d'abord été diffusée sur la FOX pendant quatre saisons, entre 1999 et 2003. Cinq ans après son annulation, Comedy Central l'a ranimée pour trois saisons supplémentaires, entre 2008 et 2013.



Les nouveaux épisodes de Futurama sont attendus pour 2023, la production devrait commencer ce mois-ci.

Source : TV Line