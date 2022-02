Hulu programme The Girl From Plainville, Woke et Conversations With Friends

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/02/2022 à 19h27 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Hulu

Hulu remplit son programme de printemps avec une série de vrai crime, une adaptation attendue d'un roman, et la seconde saison d'une comédie acclamée.

Le service de streaming a annoncé que The Girl From Plainville, menée par Elle Fanning, débutera le mardi 29 mars avec trois épisodes. La saison 2 de Woke, la comédie menée par Lamorne Morris, débutera quant à elle le vendredi 8 avril, date à laquelle les 10 épisodes de la saison seront disponibles. Enfin, Conversations With Friends, basé sur le roman de Sally Rooney (qui avait déjà écrit Normal People, adapté en une très belle mini-série) débutera en mai, avec ses 12 épisodes disponibles simultanément.





Plainville met en scène Fanning dans le rôle de l'adolescente Michelle Carter, qui a été jugée pour l'homicide involontaire de son petit ami Conrad Roy III, qui s'est suicidé. La famille de la victime accuse Carter de l'avoir poussé à l'acte via une série de messages et d'appels, l'encourageant à mettre fin à ses jours. Le casting est complété par Chloe Sevigny et Norbert Leo Butz.



Woke met en scène Morris dans le rôle du dessinateur Keef Knight, qui est désormais un activiste populaire en devenir au début de la saison 2; mais il est face à un monde où le "woke" est devenu un gros business. Est-ce que lui et ses amis peuvent apporter un réel changement, ou est-ce que tout se rapporte juste à l'argent ?Et est-ce que Keef peut évoluer dans ce monde sans détruire tout ce qu'il est devenu ?



Conversations With Friends est basé sur le premier roman de Rooney. L'histoire se centre sur les amies d'université Frances (Alison Oliver) et Bobbi (Sasha Lane), qui se sont mélangés à la relation d'un couple marié plus âgé, Nick (Joe Alwyn) et Melissa (Jemima Kirke). Au cours du chemin, Frances doit une série de relations qui la forcent à confronter ses propres vulnérabilités pour la première fois. La série sera réalisée par Lenny Abrahamson, qui avait travaillé sur l'adaptation de Normal People.

Source : TV Line