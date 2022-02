The Lord of the Rings: The Rings of Power: un vrai teaser pour la série événement

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/02/2022

2022 - Prime Video

La Terre du Milieu prend vie dans un nouveau teaser pour The Lord of the Rings: The Rings of Power, qui a été diffusé à l'occasion du Super Bowl.

La série très attendue sera diffusée à partir du 2 septembre prochain:





La vidéo commence à nous présenter la multitude de personnages qui vont peupler la série, dont Galadriel (Morfydd Clark), commandante des armées du Nord et porteuse de l'un des Anneaux du Pouvoir, et le demi elf Elrond (Robert Aramayo), un leader politiquement ambitieux et fondateur, plus tard, du royaume elfique de Rivendell.La série unira toutes les histoires majeures du Second Age de la Terre du milieu, ce qui inclut la création des anneaux de pouvoir, la montée de Sauron, le conte épique de Nùmenor (l'île des hommes dont Aragorn descend) et la dernière alliance entre les elfes et les hommes (racontée dans le le prologue de La communauté de l'Anneau de Peter Jackson).