Better Call Saul: une date pour la dernière saison

14/02/2022

AMC

AMC a dévoilé la date de programmation de la sixième et dernière saison de sa série Better Call Saul.

C'est donc le lundi 18 avril que débutera la saison 6 de la série, soit près de deux ans après sa dernière diffusion. Des fans avaient déjà deviné la date grâce à ce teaser:





Vous l'avez ? On peut voir une scène de crime avec deux tags: "D" et "R"; D étant la quatrième lettre de l'alphabet (avril) et R la 18ème... pas sure qu'on aurait trouvé ici!AMC a aussi confirmé queA la fin de la saison 5, Jimmy ( Bob Odenkirk ) et Kim ( Rhea Seehorn ) avaient élaboré un plan pour piéger leur ennemi Howard pour un crime pour que l'affaire du Sandpiper soit réglée, et que Jimmy ait sa part de deux millions de dollars. Gus ( Giancarlo Esposito ) et Nacho ( Michael Mando ) ont eux conspiré pour tuer Lalo, qui a survécu à l'embuscade, et sait que Nacho a voulu le tuer.

