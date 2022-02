The Gilded Age renouvelée pour une saison 2 sur HBO

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/02/2022

HBO a déjà renouvelé sa série The Gilded Age pour une saison 2.

La chaîne câblée a annoncé le renouvellement pour une saison 2 du drame en costumes de Julian Fellowes, alors même que la première saison est en cours de diffusion.





La série suit l'histoire de Marian Brook, une femme issue d’une famille conservatrice qui va s’infiltrer dans la riche famille voisine dirigée par George Russel, un impitoyable magnat des chemins de fer. Elle y fera la rencontre de Larry, son fils libertin, de sa nouvelle femme, l’ambitieuse Bertha, et fera l’expérience d’un tout nouveau monde.Le casting est composé de Carrie Coon Morgan Spector , Louisa Jacobson, Denée Benton Simon Jones , Harry Richardson, Thomas Cocquerel, Jack Gilpin , avec Cynthia Nixon et Christine Baranski Le season finale de The Gilded Age sera diffusé le 21 mars.

Source : TV Line