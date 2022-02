Julia: une date pour la comédie sur Julia Child sur HBO Max

News Séries

18/02/2022

HBO Max a dévoilé une date pour sa série inspirée de la vie de Julia Child, Julia.

Julia fera ses débuts le jeudi 31 mars avec trois épisodes, suivis par un épisode par semaine jusqu'au 5 mai.



Inspirée de la vie extraordinaire de Julia Child (Sarah Lancashire) et de son émission de télé The French Chef, précurseur des émissions de télé culinaires modernes, Julia veut capturer la vie de Child, et sa joie de vivre singulière, tout un explorant une époque importante de l'Histoire des Etats-Unis - l'émergence de la télévision publique comme une nouvelle institution sociale, le féminisme et le mouvement des femmes, la célébrité et les évolutions culturelles en Amérique.



En son cœur, la série est le portrait d'un mariage heureux, avec une inversion de la dynamique du pouvoir.



Le csting de la série de 8 épisodes est complété par David Hyde Pierce (Frasier), Brittany Bradford, Fran Kranz (Dollhouse), Fiona Glascott (Episodes), Bebe Neuwirth (Madam Secretary), Isabella Rossellini (Alias) et Jefferson Mays (Perry Mason).

